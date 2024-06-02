Çay toplamada 'şarjlı makaslı' çözüm

Doğu Karadeniz'de çay üreticileri, yabancı işçilerin gelmemesi, yevmiyelerin yüksek oluşunun yanında özellikle son yıllarda gençlerin bahçeye girip, hasada yardımcı olmaması nedeniyle, 'akülü çay kesme motorları'na yöneldi.

Bölgede sıkça yaygınlaşıp, sırtta taşınabilen aküyle de beslenen makinelerle günlük 500 kiloya kadar çay toplayan üreticiler, eski makasları rafa kaldırdı; bu yöntemle işçi sorunlarına da çözüm buldu.