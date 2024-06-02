VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kusurlarda güzellik bulmanın düşüncesi 'wabi-sabi'
Küçükçekmece'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Böyle bir nikah cüzdanı yok!
Hem iyilik hem şifa
11 yıl sonra buluşma
Aspendos Antik Kenti'nde heyecan
02 Haziran 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 08:30:00

Çay toplamada 'şarjlı makaslı' çözüm

ABONE OL

Doğu Karadeniz'de çay üreticileri ‘akülü çay kesme motorları'na yöneldi.

Doğu Karadeniz'de çay üreticileri, yabancı işçilerin gelmemesi, yevmiyelerin yüksek oluşunun yanında özellikle son yıllarda gençlerin bahçeye girip, hasada yardımcı olmaması nedeniyle, 'akülü çay kesme motorları'na yöneldi.

Bölgede sıkça yaygınlaşıp, sırtta taşınabilen aküyle de beslenen makinelerle günlük 500 kiloya kadar çay toplayan üreticiler, eski makasları rafa kaldırdı; bu yöntemle işçi sorunlarına da çözüm buldu.

Etiketler : doğu karadeniz çay toplama çay kesme motorları
Ailesi evlatlıktan reddetti

Ailesi evlatlıktan reddetti
"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"

"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"
Annesiyle düet yaptı

Annesiyle düet yaptı
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!
Kaynarca nikah şahidi

Kaynarca nikah şahidi
'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'

'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
Locadan konser servete bedel

Locadan konser servete bedel
Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!

Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX