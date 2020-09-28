Çavuşoğlu BM'yi Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i (BM) terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."
- Bağcılar'da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü
- Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılacak
- Elazığ'da orman yangını
- Çavuşoğlu BM'yi Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı
- Koronavirüsle ilgili merak edilenler 'Pandemi Danışma Hattı'nda cevap buluyor
- Doktorlar koronavirüsle mücadelelerini anlatıyor: Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz