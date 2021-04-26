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26 Nisan 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 14:30:00

Çatıda halı saha

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Bartın'ın Ulugeçitkadı Köyü'nde yaşayan, 2 çocuk babası İsa Fındık (36), pandemi döneminde futbol okuluna gidemeyen oğlu Burak (11) için garajın üzerine halı saha yaptı. 65 metrekare büyüklüğündeki alanın üzerine halı saha yapan Fındık, içine de borulardan yaptığı bir kale yerleştirdi.

Bartın'ın Ulugeçitkadı Köyü'nde yaşayan, 2 çocuk babası İsa Fındık (36), pandemi döneminde futbol okuluna gidemeyen oğlu Burak (11) için garajın üzerine halı saha yaptı. 65 metrekare büyüklüğündeki alanın üzerine halı saha yapan Fındık, içine de borulardan yaptığı bir kale yerleştirdi.

Yerleri evde kullanmadığı kilim ve halılarla kaplayan Fındık, oğlunun istediği zamanlarda futbol oynamasını sağladı. Evin oturma odasında krampon ve formalarını giyen Burak ve arkadaşları gün içinde antrenman yapıyor. Topun dışarıya kaçmaması için file sistemi de kuran Fındık, sahaya 15 bin TL harcadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle böyle fikir aklına geldiğini belirten İsa Fındık, "Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle çocuk spordan uzak kaldı. Ben de bunu yapmaya karar verdim. Bazen oğlumla antrenman yapıyoruz. Altı araba garajıydı. burayı da değerlendirmiş olduk. Yoldan geçen insanlar duruyor, fotoğraf çekiyor. Burası çok dikkat çekiyor. Çocuklarda şu anki hallerinden çok memnunlar. Antrenmanlarını mini halı sahada yapıyor, biz de mutlu oluyoruz" dedi.

'FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM'

Burak Fındık, futbol oynamayı çok sevdiğini belirterek, "Babam bize böyle güzel bir yer yaptı. Gelecekte futbolcu olmak istiyorum. Burada arkadaşlarımızla beraber futbol oynuyoruz. Şu anda virüs var diye dışarıya çıkamıyoruz. Ama burada daha çok vakit geçiriyoruz. Sürekli antrenman yapıyoruz. Bu da benim futbol açısından gelişmemi sağlıyor" diye konuştu.

Etiketler : Burak Fındık ÇATI HALISAHA Bartın
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