Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu
Konya'nın Çumra ilçesinde, Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'teki kazıların 30. sezonunda, 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu.
Konya'nın Çumra ilçesinde, Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'teki kazıların 30. sezonunda, 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu. Yaklaşık 30 metrekarelik özel bir dini yapıda yükseltilmiş ocak, boğa başlı sekilerle süslenmiş sunak, duvar resimleri ve kabartmalarıyla dikkati çeken yapı gün yüzüne çıkarıldı.
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