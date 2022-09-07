Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde, Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'teki kazıların 30. sezonunda, 8 bin 200 yıllık inanç yapısı bulundu. Yaklaşık 30 metrekarelik özel bir dini yapıda yükseltilmiş ocak, boğa başlı sekilerle süslenmiş sunak, duvar resimleri ve kabartmalarıyla dikkati çeken yapı gün yüzüne çıkarıldı.

