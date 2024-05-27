Carettaları beslemeyin!

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizkaplumbağalarının insanlar tarafından beslenmesinin zarar görmelerine ve sayılarının azalmasına neden olacağını belirtti.

Ayas, "Denizkaplumbağalarının insan tarafından beslemesi, onların yeme davranışı yönünden insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bu durum onların kendi kendine yiyecek arama içgüdüsünü zayıflatır. Göçe çıkmalarını engeller" dedi.