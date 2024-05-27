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27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:30:00

Carettaları beslemeyin!

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Denizkaplumbağalarının insanlar tarafından beslenmesinin zarar görmelerine ve sayılarının azalmasına neden olacağı belirtildi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizkaplumbağalarının insanlar tarafından beslenmesinin zarar görmelerine ve sayılarının azalmasına neden olacağını belirtti.

Ayas, "Denizkaplumbağalarının insan tarafından beslemesi, onların yeme davranışı yönünden insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bu durum onların kendi kendine yiyecek arama içgüdüsünü zayıflatır. Göçe çıkmalarını engeller" dedi.

Etiketler : denizkaplumbağaları caretta caretta besleme
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