Caretta yavrularına heyecanlı bekleyiş

Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları izlenerek, süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, "Bazı yavruların yuvadan çıkmadan telef olduğunu gördük. Yavrular muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olması nedeniyle telef olmuş" dedi.

