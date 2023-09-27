VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Eris varyantında endişe edecek bir durum yok
Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
TBMM Bayındırlık Komisyonu, yeni döneme "deprem" ve "turizm" mesaisiyle başlayacak
Türkiye'nin geçen yılki ihracatının yüzde 42,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı
TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı
Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı
27 Eylül 2023 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 07:25:00

Caretta yavrularına heyecanlı bekleyiş

ABONE OL

Antalya'da caretta caretta yuvaları izlenerek, süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları izlenerek, süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, "Bazı yavruların yuvadan çıkmadan telef olduğunu gördük. Yavrular muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olması nedeniyle telef olmuş" dedi.

Etiketler : antalya caretta caretta yavru
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX