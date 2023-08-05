VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik, yaralı kadın teröristi sedyeyle taşıdı, tedavisini yaptı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
Kavurucu sıcaklar devam edecek
Ukrayna'nın, Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine saldırı düzenlediği bildirildi
Aşkını ilan etti
05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:19:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:19:00

Caretta mutluluğu

ABONE OL

Antalya'daki Belek ve Kızılot kumsallarında caretta carettaların yuva yapma ve yavruların denizle buluşma süreçleri takip ediliyor.

"Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında, Antalya'daki Belek ve Kızılot kumsallarında caretta carettaların yuva yapma ve yavruların denizle buluşma süreçleri takip ediliyor. Bölgedeki sahilde her gün kilometrelerce yürüyerek 3 bin 600 yuva tespit eden akademisyen ve gönüllüler, yuvaları koruma altına aldı. Belek'te 2 bin, Kızılot'ta 1600 caretta caretta yuvası tespit edildi

Etiketler : antalya plaj caretta caretta yuva yavru
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX