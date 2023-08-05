Caretta mutluluğu

"Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında, Antalya'daki Belek ve Kızılot kumsallarında caretta carettaların yuva yapma ve yavruların denizle buluşma süreçleri takip ediliyor. Bölgedeki sahilde her gün kilometrelerce yürüyerek 3 bin 600 yuva tespit eden akademisyen ve gönüllüler, yuvaları koruma altına aldı. Belek'te 2 bin, Kızılot'ta 1600 caretta caretta yuvası tespit edildi

