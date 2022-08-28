Caretta Lara bir ayda 500 km yol yaptı

Caretta Lara bir ayda 500 km yol yaptı

Uydudan izlenen caretta caretta "Lara", bir ayda 500 kilometre yol kat etti. 1,5 yıl süren tedavisinin ardından 20 Temmuz'da Antalya'dan denize bırakılan "Lara", Akdeniz'in sıcak sularında yaşamını sürdürüyor. Prof. Dr. Yakup Kaska, "Günde 15-20 kilometre yüzdü diyebiliriz. 30 yaşındaki bir kaplumbağanın kurtarılarak doğal ortamına bırakılması adeta bin yavrunun 30 yıl boyunca bakılmasıyla eş değer" dedi.

