'Caretta carettaların annesi'ne anıt
Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda üreme sahaları bulunan deniz kaplumbağaları carettaların korunması için verdiği mücadele nedeniyle 'Caretta carettaların annesi' olarak tanınan ve 23 Nisan'da 100 yaşında ölen İngiliz çevreci June Haimoff anısına yapılan 'Kaptan June Anıtı' tanıtıldı.
Muğla Dalyan'da deniz kaplumbağaları carettaların korunması için verdiği mücadele nedeniyle 'Caretta carettaların annesi' olarak tanınan ve 23 Nisan'da 100 yaşında ölen İngiliz çevreci June Haimoff anısına 'Kaptan June Anıtı' yapıldı. Anıt daha sonra törenle açılacak.