'Caretta carettaların annesi'ne anıt

Muğla Dalyan'da deniz kaplumbağaları carettaların korunması için verdiği mücadele nedeniyle 'Caretta carettaların annesi' olarak tanınan ve 23 Nisan'da 100 yaşında ölen İngiliz çevreci June Haimoff anısına 'Kaptan June Anıtı' yapıldı. Anıt daha sonra törenle açılacak.