Çapraz nakille ömür boyu mutluluk
Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği yaşayan 33 yaşındaki Sedat Sümbül ile 28 yaşındaki Ömer Faruk Önegel'in yardımına eşleri yetişti. Birbirini tanımayan çiftler, çapraz nakil yaparak kocalarına nefes oldu.
İMDATLARINA YETİŞTİLER
Diyarbakır'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve hayatını diyalize bağlı olarak devam ettiren Sedat Sümbül (33) ile Ömer Faruk Önegel'in (28) imdadına eşleri yetişti. Sümbül ile Önegel için uygun böbrekler hem aile içinden hem de bağış yoluyla bulunamadığından, çare çapraz böbrek nakli oldu. 26 yaşındaki Ayşe Sümbül'ün böbreğini Ömer Faruk Önegel'e, 27 yaşındaki Şeyma Önegel'in de böbreğini Ayşe Sümbül'ün eşi Sedat Sümbül'e vermesiyle genç çiftler eşlerine nefes oldu.
ÇİFTE MUTLULUK YAŞANDI
Sedat Sümbül'e böbreğini veren Şeyma Önegel, "Hocamız başta anlattığında açıkçası ürkütücü geldi. Tanımadığımız birine verip, tanımadığımız birinden almak. Doğrudan Sedat Bey'e verdim, ama dolaylı olarak eşime verdiğim için problem değil" ifadelerini kullandı. Ömer Faruk Önegel'e böbreğini veren Ayşe Sümbül de "Eşimle evlenmeden önce de bu hastalık vardı. Evlenince, 'hastalıkta sağlıkta' bunu yaptık. İki kişinin hayatını aynı anda kurtarmak daha iyi oldu; güzeldi" şeklinde konuştu.
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