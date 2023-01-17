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Çocukluklarına döndüler
17 Ocak 2023 Salı 20:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 20:00:00

Çapraz mutluluk

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Diyaliz hastası Zeynep Yılmazer ve Neslihan Göl'ün imdadına anne ve babası yetişti. Aile içinde kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle 26 yaşındaki Zeynep'e, Neslihan'ın babası, 24 yaşındaki Neslihan'a da Zeynep'in annesi böbreğini verdi.

Diyaliz hastası Zeynep Yılmazer ve Neslihan Göl'ün imdadına anne ve babası yetişti. Aile içinde kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle 26 yaşındaki Zeynep'e, Neslihan'ın babası, 24 yaşındaki Neslihan'a da Zeynep'in annesi böbreğini verdi.

DİYALİZE BAĞLI BİR HAYATLARI VARDI

Şanlıurfalı Yılmazer ile Kahramanmaraşlı Göl aileleri birbirlerinin çocuklarına böbreklerini verdi. Böbrek rahatsızlığı yaşamını diyalize bağlı sürdüren Zeynep Yılmazer ve Neslihan Göl'ün imdadına anne ve babası yetişti. Aile içinde kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle 26 yaşındaki Zeynep'e, Neslihan Göl'ün babası Hüseyin Göl (49), 24 yaşındaki Neslihan'a da Zeynep Yılmazer'in annesi Fidan Yılmazer (48), böbreğini bağışladı

NAKİL HABERİ ADETA MUCİZE GİBİ GELDİ

Zeynep Yılmazer'in annesi ve beş çocuk annesi Fidan Yılmazer, kızının beş senedir böbrek hastalığıyla mücadele ettiğine dikkat çekerek, "Buradan haber gelince dünyalar bizim oldu" dedi. Neslihan Göl'ün babası Hüseyin Göl de "Kızım böbreği benden alacaktı ama kan uyuşmazlığı sorunundan dolayı, çapraz nakil yapılmasına karar verildi. Bu durumda Yılmazer ailesiyle tanıştık. Çapraz nakille her iki ailede de mutlu oldu" diye konuştu.

Etiketler : zeynep yılmazer neslihan göl organ nakli böbrek nakli
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