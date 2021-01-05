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Cansu'nun 6 aylık mücadalesi ‘bu halinle mi?' sözü 52 kilo zayıflattı!
05 Ocak 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 17:00:00

Cansu'nun 6 aylık mücadalesi ‘bu halinle mi?' sözü 52 kilo zayıflattı!

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Antalya'da, sevdiğini söylediği gencin 'Bu halinle mi' sözüne üzülen Begüm Cansu Karadağ (23), 6 ayda 120 kilodan 68 kiloya düştü.

Düzenli spor ve diyet yaparak kilo verdiğini söyleyen Begüm Cansu Karadağ, 60 kiloya kadar zayıflayıp, fit vücuda sahip olmayı hedeflediğini söyledi. Cansu, zayıflamaya nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Cesaretimi toplayıp platonik aşık olduğum çocuğun yanına gidip kendisini sevdiğimi söyledim. O da bana, 'Bu halinle mi' karşılığını verdi. O sözleri beni çok rencide etti. Günlerce ağladım, depresyona girdim. Artık onun adını anmak bile istemiyorum. Mankenlik ajansına kaydoldum ve gelecekte iyi bir model olmak istiyorum."

Cansu, "O zamanlar giydiğim bir eşofmanımın içine şimdi benimle bir arkadaşım daha girer” dedi.

Etiketler : düzenli spor diyet Begüm Cansu Karadağ
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