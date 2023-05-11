Cankurtaran adaylarına zorlu eğitim

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "İlk testte gençlerimizden 200 metre durmadan 5 dakikada serbest yüzmelerini istiyoruz. Daha sonra 15 metre su altından tek nefesle gitmelerini istiyoruz. 25 metre yüzüp 3 metreden 50 kiloluk mankeni çıkarmalarını istiyoruz, daha sonra da 25 metre çekmelerini" diye konuştu.