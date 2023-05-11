Cankurtaran adaylarına zorlu eğitim
Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağlayacak.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "İlk testte gençlerimizden 200 metre durmadan 5 dakikada serbest yüzmelerini istiyoruz. Daha sonra 15 metre su altından tek nefesle gitmelerini istiyoruz. 25 metre yüzüp 3 metreden 50 kiloluk mankeni çıkarmalarını istiyoruz, daha sonra da 25 metre çekmelerini" diye konuştu.