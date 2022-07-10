Çankırı'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Çankırı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde O.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dursun Ulusoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü O.Ö ile motosiklette bulunan K.S. ağır yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ö. ve K.S. hayatını kaybetti.
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