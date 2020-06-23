Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Ankara'dan da hissedildi

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Haftanın ikinci gününde deprem haberi İç Anadolu Bölgesi'nden geldi. Çankırı'daki deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sosyal medyaya da konu olan sarsıntı ardından 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorular gündeme geldi.



Geçtiğimiz hafta Bingöl ve Şanlıurfa’da meydana gelen sarsıntılar ardından bu hafta da farklı bölgelerden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler verilerini paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, "Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

