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21 Aralık 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 20:00:00

'Cancan'lı makam odası

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İzmirli fabrika sahibi makam odasını 16 sokak köpeği ve 10 kediyle paylaşıyor. Her sabah can dostlarla 1,5 saatlik doğa yürüyüşü yapan patron, ardından onlarla birlikte geldiği fabrikasında mesaisine başlıyor.

GÖRÜP DE ŞAŞIRMAMAK MÜMKÜN DEĞİL

İzmir Bornova'da 25 yıldır fabrikasının kapılarını sokak hayvanlarına açan iş adamı Can Şafak Uzsoy, makam odasında işlerini 16 köpek eşliğinde yürütüyor. Uz Kimya Fabrikası'na geldiğinizde kapıda sizi önce sevimli sokak hayvanları karşılıyor. Eğer işyerinin idari bölümüne geçerseniz asıl sizi şaşırtacak onlarca köpeği bir arada görebilirsiniz. Can dostlar, odalar arasında özgürce hareket edip dolaşıyor.

KİMİ KOLTUKTA, KİMİ PENCERENİN ÖNÜNDE

Fabrika personeli ise bu duruma bir hayli alışmış durumda. Onlar için aslında şaşırtıcı bir durum yok çünkü yıllardır bu sokak hayvanlarıyla iç içe mesai yürütüyorlar. Asıl sürprizi ise fabrikanın sahibi Can Şafak Uzsoy'un makam odasında yaşıyorsunuz. Odaya adım attığınızda onlarca köpek bir odada, koltuklar dahi onlara ayrılmış. Kimi pencere kenarında uyuyor, kimi su içiyor, kimi de fabrikanın patronuyla oyun oynuyor.

Etiketler : Köpek izmir sokak hayvanı bornova
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