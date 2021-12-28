Canberk Öztürk, Kitabında E-Ticarette başarılı olmanın tüyolarını verdi

Kitabın adını "Online Yöntemlere Giriş" olarak adlandıran Canberk Öztürk, sebebini sorduğumuzda Amerika'da olan ancak Türkiye'de sadece birkaç kişinin ilgilendiği endüstriler hakkında bilgi verdiğini ve bu bilgiler sayesinde insanların gözlerinin açılacağını açıkladı.

Aynı zamanda, kitabı bu evrede sadece e-kitap olarak satma kararı aldığını, 2-3 sene sonrasında düşünceleri tam olarak oturduğunda kitabı geliştirip ondan sonra bir basım evi ile anlaşma kararı alacağını da belirtti.