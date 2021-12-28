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28 Aralık 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 15:19:00

Canberk Öztürk, Kitabında E-Ticarette başarılı olmanın tüyolarını verdi

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Daha 19 yaşında ilk kitabını yazan Canberk Öztürk, girişimcilere yol gösterme ve dijitalde nereden başlayabileceklerini anlatma amacı ile yola çıkıyor. Bu kitabı alıp okuyan 2 kişi ile konuşma fırsatımız oldu ve kendileri şu anda dijital alanda markalara reklam ve pazarlama hizmetleri vermekteler.

Kitabın adını "Online Yöntemlere Giriş" olarak adlandıran Canberk Öztürk, sebebini sorduğumuzda Amerika'da olan ancak Türkiye'de sadece birkaç kişinin ilgilendiği endüstriler hakkında bilgi verdiğini ve bu bilgiler sayesinde insanların gözlerinin açılacağını açıkladı.

Aynı zamanda, kitabı bu evrede sadece e-kitap olarak satma kararı aldığını, 2-3 sene sonrasında düşünceleri tam olarak oturduğunda kitabı geliştirip ondan sonra bir basım evi ile anlaşma kararı alacağını da belirtti.

Etiketler : Online Yöntemlere Giriş Canberk Öztürk Amerika
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