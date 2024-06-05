Canan Karatay'ın bağırsak ilacı

Günümüzde alkali suyu sporculardan ve ünlülerden sık duyuyoruz. Canan Karatay'ın da bağırsaklar için önerdiği alkali su ise karbonatlı sudur. Karatay, içilebilir karbonatı öneriyor. Ancak bunu içen kişinin idrar tahlili yaptırması gerekiyor. Karatay'ın da sık bahsettiği alkali suyun faydalarını derledik.



Tuz önemli. Tükettiğiniz suya da kaya tuzu ekleyerek onu mineralli, alkali yapabilirsiniz.

ALKALİ SUYUN FAYDALARI

Alkali suyun enerji seviyelerini artırabilecek, sindirime yardımcı olabilecek ve asitliği azaltabilecek özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

Alkali suyun hidrasyonu önemli ölçüde artırarak gün boyunca odaklanmanızı sağladığı söylenmektedir.

Gelişmiş sindirim potansiyeli, daha iyi besin emilimine ve genel bağırsak sağlığına yol açabilir.

Alkali suyun özellikleri, enerji seviyelerinin artmasına katkıda bulunarak günlük aktivitelerde fiziksel performansınızı artırabilir.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte, alkali suyun vücudun doğal detoksifikasyon sürecine potansiyel olarak yardımcı olduğu söylenmektedir.

Bazı çalışmalar alkali suyun daha iyi uykuya katkıda bulunarak genel refahı destekleyebileceğini öne sürmektedir.