Cevizli su her ne kadar birçok kişi tarafından sağlıklı olduğu düşüncesiyle tüketilse de hangi faydalarının olduğu ve neden sağlıklı olduğu pek çok kimse tarafından merak ediliyor.

Canan Karatay'da tam bu noktada cevizli su önerisi ile adeta tartışmaya son noktayı koyan kişi oldu. Cevizin beyin sağlığına olan yararlarına dikkat çeken Canan Karatay cevizin kabukları ve iç yaprakları ile birlikte bir kase suda bekletilmesi önerisinde bulundu.

Peki Canan Karatay'ın cevizli su önerisinin nedeni ne? Cevizli su nasıl tüketilmeli?

Canan Karatay'a göre cevizin suda bekletilmesinin nedeni suda 1 gün bekletilen cevizlerin yağ salınımı gerçekleştirmesi ile alakalı. Nitekim bu şekilde ceviz içindeki omega-3 yağ asitleri ve E vitamini suda depolanabiliyor.

Dolayısıyla Canan Karatay'ın üstüne basa basa dikkat çektiği cevizli su özellikle sabahları kahvaltıdan önce içildiğinde ihtiyaç duyulan vitaminlerin tek seferde karşılanması noktasında oldukça etkili.

İçerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığından beyin sağlığına kadar yararı olan cevizin neredeyse bir tek ölüme çaresi yok. İşte cevizin faydalarından bazıları...

Bağırsak sağlığını destekler,

Hafızayı güçlendirir,

Kalp sağlığını destekler,

Kanser riskini azaltır,

Depresyona karşı korur.



