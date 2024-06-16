Çanakkale'de yüz yıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası denilen adet gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.
Akçakoyun Köy Camii'nde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında köy meydanında bir araya geldi.
'BAYRAMLAŞMA ZİNCİRİ'
Yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası denilen adet gerçekleştirildi.
Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı.
BAYRAMLAŞMA YARIM SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.
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