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Çanakkale'de "çizgili yunus" heyecanı
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08 Ekim 2023 Pazar 07:37:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 07:37:00

Çanakkale'de "çizgili yunus" heyecanı

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Çanakkale Boğazı'nda Kerem Atasev'in kamerasına nesli tükenmekte olan "stenella coeruleoalba" türündeki çizgili yunus yansıdı.

Çanakkale Boğazı'nda 25 yıldır zıpkınla balık avcılığı yapan ve daha önce ters yüzen yunusu görüntüleyen Kerem Atasev'in kamerasına bu kez nesli tükenmekte olan "stenella coeruleoalba" türündeki çizgili yunus yansıdı. Deniz biyoloğu Prof. Dr. Sezginer Tunçer Atasev'in görüntülediği çizgili yunusun, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde olduğunu belirtti.

Etiketler : çanakkale çizgili yunus kırmızı liste
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