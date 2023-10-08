Çanakkale'de "çizgili yunus" heyecanı

Çanakkale Boğazı'nda 25 yıldır zıpkınla balık avcılığı yapan ve daha önce ters yüzen yunusu görüntüleyen Kerem Atasev'in kamerasına bu kez nesli tükenmekte olan "stenella coeruleoalba" türündeki çizgili yunus yansıdı. Deniz biyoloğu Prof. Dr. Sezginer Tunçer Atasev'in görüntülediği çizgili yunusun, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde olduğunu belirtti.

