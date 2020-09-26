26 Eylül 2020 Cumartesi 22:02:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 22:02:00
Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında saat 21.39'da olan depremin derinliği 24.41 km olarak açıklandı.
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, saat 21.39'da Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 24.41 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kayıtlara geçti.
- Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!
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