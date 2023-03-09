Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Malta bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.
Gürcistan'dan İtalya'ya giden 143 metre uzunluğundaki "FMT Urla" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Kepez önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.
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