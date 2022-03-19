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19 Mart 2022 Cumartesi 22:34:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 22:34:00

Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle boğaz hattındaki seferlerde düzenleme yapıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den sefer iptallerine yönelik açıklama yapıldı.

Dün açılan 1915 Çanakkale Köprüsünün 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferlerinin 1 hafta süreyle azaltıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle 19 Mart cumartesi günü itibarıyla 26 Mart'a kadar Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur. Belirtilen hatlarda yoğunluk durumunda tarifeye ek olarak seferler gerçekleştirilecektir. Mesai saatleri gözetilerek yaya geçişlerinin fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde sık sefer gerçekleştirilirken nispeten yaya yoğunluğunun az olduğu gündüz seferleri ise azaltıldı. Lapseki-Gelibolu hattında ise yine aynı hassasiyetle yaya yoğunluğunun olduğu sabah ve akşam saatlerinde saat başı, yaya yoğunluğunun olmadığı gündüz saatlerinde de 2 saatte bir sefer yapılacaktır."

Geçici tarifeye şirketin www.gdu.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler : 1915 Çanakkale Köprüsü deniz ulaşımı haftalık yeni sefer
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