Can yoldaşı Papağan Ziya

Malatya Doğanşehir'de yaşayan lise öğrencisi Baran Yaşar (17), "Ziya" ismini verdiği papağanını yanından bir an olsun ayırmıyor.



Omzundan inmeyen papağanıyla yürüyüş ve marketten alışveriş yapan Baran ile can dostu, gittiği yerlerde görenleri şaşkına uğratıyor.

Herkesin kendisini papağanıyla tanıdığını anlatan Baran, "Ziya, beni gördüğünde seviniyor, ıslık çalıyor, 'Abi' diyor. Kafesten çıkartıp biraz onunla oyalanıyorum. Sonra da omuzuma alıp çarşıya çıkartıp gezdiriyorum. İnsanlar etrafıma toplanıyor. Ziya'yı omuzlarına alıp fotoğraf çekiyorlar. Hoşlanmadığı kişilerin omzuna gitmiyor." dedi.

Ziya'nın kendisine arkadaş olduğunu dile getiren Baran Yaşar, "Bizimkisi karşılıksız sevgi. Ziya'ya en iyi şekilde baktığımdan benden kaçmıyor, kendisini sevdirerek karşılığını veriyor. Bana bağlı olduğunu her şekilde gösteriyor." diye konuştu.