Can kurtaran mucit

Araçların kaput kısmına uygulanabilecek mekanizmayla kaza şiddetini hafifletmeyi başaran Kerem, dünya birinciliği kazandı.

TV'DE GÖRDÜKLERİNDEN ETKİLENDİ

Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayhan, televizyonda izlediği trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına üzüldüğü için bu konuda bir çalışma başlattı. Kerem, kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmak için araçların kaput kısmına uygulanabilecek mekanizmayla kaza şiddetini hafifletecek sistem geliştirdi.

ÜNİVERSİTE İÇİN BURSU DA HAZIR

Kerem, projesiyle TÜBİTAK'ın yarışmasında "Fizik" alanında Türkiye 2'ncisi oldu. Sonrasında dünyanın en büyük üniversite öncesi proje yarışması olan ISEF'e katılmaya hak kazandı. 13 kişilik gruba dahil edilen Kerem geçen hafta makine mühendisliği alanında dünya 4'ncüsü oldu, aynı zamanda IEEE tarafından dünyanın en iyisi seçilerek üniversite için burs kazandı.

Kerem Bayhan, "Testlerde can kaybına yol açacak hasara rastlanmadı. Bu gerçek hayata nasıl yansıtılır? Bunun çalışmasını yapıyorum. Üniversitede tıp okuyup tıp makineleri üzerine çalışmak istiyorum" dedi.