CAN kurtaracak yardım

Tekirdağ'da, soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' teşhisi konulan ve İsrail'de ameliyat olması gereken Can Daniel Bayraktar (5,5), hastalığının son aşamasına geldi.



Valilik aracılığıyla başlatılan 300 bin dolarlık yardım kampanyasının yüzde 10'larda kaldığını söyleyen baba Özkan Bayraktar, "Süremiz az kaldı, ocak sonunda yurt dışına gitmemiz gerek. Çocuğumuz 6 yaşına yaklaştı yardım bekliyoruz " dedi.