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25 Ekim 2021 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 20:00:00

Can dostlarla masal gibi hayat

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Sokaktan kurtardığı onlarca hayvan rahat yaşasın diye şehirden köye taşındı.

Köpekler, kediler, martılar, kazlar ve atlıyla 2 dönüm arazide masal gibi bir hayat yaşayan Mert Akkök, evinin odalarını da can dostlara açtı.

KEDİ VE MARTILAR BİRARADA

Sağlık ve turizm sektöründe ihracat danışmanlığı yapan bir şirketin sahibi olan 48 yaşındaki Mert Akkök, sokakta yaralı veya hasta halde bulduğu hayvanlar için Tuzla'ya bağlı bir köyde 2 dönümlük arazideki müstakil eve yerleşti. Akkök, hayvanların rahat yaşayabilmesi için evinin bahçesinde ve etrafında bir yaşam alanı oluşturdu. Akkök, burada köpekler, kediler, martılar, kazlar ve atıyla yaşıyor. Kediler ve martılar aynı alanda, diğer hayvanlar ise ayrı alanlarda bulunuyor.

KİMİ KÖR, KİMİNİN AYAĞI YOK

Mert Akkök'ün beraber yaşadığı hayvanların ortak yanı ise hepsinin terk edilmiş yaralı, hasta veya yaşlı olması. Bazı hayvanların gözleri görmezken, bazılarının ayağı veya kanadı yok, kimisi de çok yaşlı veya ağır hasta. Akkök, her birine isim verdiği hayvanlarıyla ayrı ayrı ilgileniyor, bakımlarını yapıyor, yiyeceklerini özel olarak hazırlıyor. Hayvan dostlarının her birinin kilosuna ve kullandığı ilaca göre ayrı ayrı özel yemekler hazırlayan Akkök, martıları elleriyle besliyor.

Hayvansever Mert Akkök, can dostlarına evinin bazı odalarını da açmış durumda. Akkök'ün köpekleri soğuk havalarda evin giriş katında uyuyabiliyor.

Mert Akkök, şömine başında köpekleriyle birlikte kitap okuyor, müzik dinliyor, onlarla sohbet ediyor, onlara hikayeler anlatıyor, köpek dostları da onu can kulağıyla dinliyor.

Etiketler : hayvansever mert akkök can dostlar kedi köpek martı kaz at yaşam haberleri
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