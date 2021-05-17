Can dostlarla ikinci hayat

Tedavi sürecinde koyun, keçi, tavuk, tavşan, köpek ve güvercin sahiplenen 15 yaşındaki Günay, onların sevgisiyle ayaklandı ve yeni bir hayata başladı.

DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK İSTEDİ

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, can dostlarla kendine yeni bir hayat kurdu. Günay, bacaklarından 4 kez operasyon geçirdi. Özışık ailesi, Günay'ın isteği üzerine akrabalarının yaşadığı Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak Mahallesi'nde kiraladıkları eve taşındı.

OCAK AYINDA İLK KEZ YÜRÜDÜ

Hayvanlarla ilgilenmeyi çok seven Günay'a ailesi önce bir koyun ve tavuk aldı. Tedaviye gitmediği zamanlar tüm gününü hayvanlarının yanında geçiren Günay, daha sonra harçlıklarını biriktirerek aldığı tavşan, güvercin, köpek ve keçiyle ilgilenmeye başladı. Ocak ayında ilk adımlarını atan Günay artık can dostlarıyla birlikte yürüyüş yapabiliyor.

HEDEFİ VETERİNERLİK

Günay Özışık, hayvanları çok sevdiğini, yıkılan evlerinde önceden muhabbet kuşuna baktığını söyledi. Yeniden yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Günay, hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiği için veteriner olmak istediğini dile getirdi.