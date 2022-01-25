Can dostların polis veterineri

Fedakar polis, 2 yıldır sokaktaki hayvanların hem can güvenliğini sağlıyor hem de yaralarını sarıyor.



BU SEVGİ HAYATINI ŞEKİLLENDİRDİ

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Celep, 2005'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2008'de polislik mesleğine başladı. Mesleğini yaparken hayvanlara sevgisi ve veteriner hekimliğe ilgisi dolayısıyla yeniden üniversite sınavına giren Celep, 2014'te kazandığı OMÜ Veteriner Fakültesi'nden iki yıl önce mezun oldu.

YARALILARIN YARDIMINA KOŞUYOR

Celep, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna atandı. Görevini sürdüren Celep, polisliğin yanında veteriner hekim olarak sokak hayvanlarına ilk yardımda bulunuyor, besleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Celep, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının hem tedavisini yapıyor hem de beslenmeleri için katkı sağlıyor.

Hüseyin Celep, "Bir veteriner hekim olarak gittiğim ihbarlarda acil ilk yardım gerektiren bir olgu varsa ona göre müdahalesini yapıyorum. Can dostumuzun en yakın veteriner kliniği ya da hastaneye naklini sağlıyoruz" dedi.

