VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Türkiye'de 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
Sabiha Gökçen'deki uçuşlarda kısıtlama sürecek
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Kızını 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüş
İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar için hazırlıklar sürüyor
11 yeni fezleke Meclis'te
İzmir'de 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hamile kadın iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi
ABD Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor
Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
ULAQ testleri başarıyla geçti
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap
Algı operasyonu tutmadı!
İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi
Yeni dizi heyecanı
Doğuma sporla hazırlanıyor
Burak'ı susturmaya çalışıyor
Elazığ'da mahsur kaldı
Ferdi aşkı kasetçi yaptı
Kapı kapı aşı turu
Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
25 Ocak 2022 Salı 20:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 20:30:00

Can dostların polis veterineri

ABONE OL

Polis memuru Hüseyin Celep, önce Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde çalışmaya başladı, sonra da can dostlar için veteriner oldu.

Fedakar polis, 2 yıldır sokaktaki hayvanların hem can güvenliğini sağlıyor hem de yaralarını sarıyor.

BU SEVGİ HAYATINI ŞEKİLLENDİRDİ

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Celep, 2005'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2008'de polislik mesleğine başladı. Mesleğini yaparken hayvanlara sevgisi ve veteriner hekimliğe ilgisi dolayısıyla yeniden üniversite sınavına giren Celep, 2014'te kazandığı OMÜ Veteriner Fakültesi'nden iki yıl önce mezun oldu.

YARALILARIN YARDIMINA KOŞUYOR

Celep, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna atandı. Görevini sürdüren Celep, polisliğin yanında veteriner hekim olarak sokak hayvanlarına ilk yardımda bulunuyor, besleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Celep, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının hem tedavisini yapıyor hem de beslenmeleri için katkı sağlıyor.

Hüseyin Celep, "Bir veteriner hekim olarak gittiğim ihbarlarda acil ilk yardım gerektiren bir olgu varsa ona göre müdahalesini yapıyorum. Can dostumuzun en yakın veteriner kliniği ya da hastaneye naklini sağlıyoruz" dedi.

Etiketler : köpek polis veteriner
Can dostu için sokak sokak gezdi

Can dostu için sokak sokak gezdi
Gelin olmuş geliyor!

Gelin olmuş geliyor!
Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı

Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı
120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı
41. okul Siirt'te

41. okul Siirt'te
Sahne şov dünyasıdır

Sahne şov dünyasıdır
‘Okul Yolunda' Güneş doğacak

‘Okul Yolunda' Güneş doğacak
‘Şahmeran' heyecanı

‘Şahmeran' heyecanı
Yılda 3-4 kostüm yaptırıyorum

Yılda 3-4 kostüm yaptırıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER