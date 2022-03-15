VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz
NATO, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması için uyardı
Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi kabul etti
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Macron, Rusya'ya silah satışın hukuka uygun olduğunu savundu
Sinemada boy gösterecek
Baba kriz
Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı
Tweetlere 'hediye' gönderilecek
Engelli babanın azmi: Örgü örüp satarak çocuk büyütüyor
İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
17 ülkede hekim eğiten Türk cerrah
'can dostlara' şifa merkezi
Vefa örneğine yardım eli
Son hazırlıklar yapılıyor
AB ve Türkiye, gaz bağımlılığını ortak temiz enerji stratejisiyle azaltabilir
"Cesur annelere gidemediler"
"Türkiye, İslam düşmanlığıyla mücadelede öncü bir rol üstleniyor"
"Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
Kırım işgal edilirken neden sessiz kalındı?
Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmeleri...
Rotalarını Türkiye'ye çevirdiler
15 Mart 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 16:00:00

'can dostlara' şifa merkezi

ABONE OL

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve yaralı "can dostlara" şifa dağıtıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, yaralı hayvanlara hızla müdahale ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve yaralı "can dostlara" şifa dağıtıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, yaralı hayvanlara hızla müdahale ediyor.

Yaralı hayvanları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyonu da gerçekleştiriyor.

Merkez sorumlusu veteriner hekim Suat Gül, sokakta yaşayan can dostların sağlığını korumak için özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Merkezin 400 köpek ve 150 kedi olmak üzere 550 hayvan kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Gül, görevlerinin sadece sokakta kalan hayvanları toplamak olmadığını belirtti. Gül, "Sokakta bulunan kedi ve köpeklerimizi buraya getirip, bir hastalıkları varsa tedavilerini, kaza geçirmiş ya da travmaya uğramışlarsa bakımlarını yapıyoruz." dedi. Sağlık ekiplerinin sokaklarda hassasiyetle çalıştığını dile getiren Gül, "Buraya getirilen can dostlarımızın en kısa sürede kısırlaştırmalarını sağlayıp, mikroçip taktıktan sonra gerekli aşılarını yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta misafir ettikten sonra tedavisi tamamlanan can dostlarımızı yeniden aldığımız doğal ortamlarına bırakıyoruz." diye konuştu.

Gül, birçok hayvanın merkez sayesinde hayata bağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sokakta bıçaklanan bir köpeğin hayatını kurtardık. Ciddi şekilde yaralanan ve vakit kaybedilmeden ambulansla merkezimize getirilen köpek, arkadaşlarımızın yaklaşık 2 saat süren cerrahi müdahalesi ile kurtarıldı. Merkezde birçok ameliyat yapılıyor. Kocaköy ilçesindeki bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz meme tümörü bulunan bir köpeği alarak merkezimize getirdi. Hızlı bir şekilde bütün tetkikleri yapılan köpeğin ameliyat edilmesine kararı verildi. Üç hekim ile yapılan ameliyatın ardından köpek, sağlığına kavuştu, tekrar alındığı bölgeye bırakıldı. Yine sol tarafında kanamalı tümör bulunan bir köpeğimiz de ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Birkaç gün içerisinde bu köpeğimizi de tekrar doğal yaşamına bırakacağız."

Etiketler : 'can dostlara' şifa merkezi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HAYVAN BAKIM EVİ
Hayalini gerçekleştiriyor

Hayalini gerçekleştiriyor
Hatıram Olsun düeti

Hatıram Olsun düeti
Kimse aldatılmayı hak etmez

Kimse aldatılmayı hak etmez
36 yıl sonra zirvede

36 yıl sonra zirvede
Baba-oğul düeti

Baba-oğul düeti
Gaziantep'te sete çıkıyorlar

Gaziantep'te sete çıkıyorlar
Yaramızda Kalsın ağlattı

Yaramızda Kalsın ağlattı
‘Masum ve Güzel'in babası

‘Masum ve Güzel'in babası
Adrese Teslim'e yeni yorum

Adrese Teslim'e yeni yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER