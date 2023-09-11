Can dostlara özel hastane

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, "Kısırlaştırılmamış sokak hayvanı kalmayacak" uygulamasıyla başlatılan proje kapsamında, kontrolsüz üremeyi engelliyor. Osmaneli Belediyesince 3 bin metrekare alanda inşa edilen tesise getirilen sahipsiz hayvanlar, tedavi ve kısırlaştırmanın ardından doğal ortamına bırakılıyor.

