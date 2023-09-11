Can dostlara özel hastane
Bilecik'te kurulan Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde kontrolsüz üreme engelleniyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, "Kısırlaştırılmamış sokak hayvanı kalmayacak" uygulamasıyla başlatılan proje kapsamında, kontrolsüz üremeyi engelliyor. Osmaneli Belediyesince 3 bin metrekare alanda inşa edilen tesise getirilen sahipsiz hayvanlar, tedavi ve kısırlaştırmanın ardından doğal ortamına bırakılıyor.