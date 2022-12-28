VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Döner, Almanya'nın en favori fast foodu oldu
Nijerya'da bir araç festival alanına daldı: 7 ölü
Gazprom: Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, piyasada şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak
Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
Grip vakalarına karşı maske uyarısı
28 Aralık 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 19:30:00

Can dostlara ‘Boncuk'lu destek

ABONE OL

Sivas'ta yaşayan esnaf Mehmet Arslan , Boncuk isimli sevimli köpeğiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerden toplanan bağışlarla hem Boncuk hem de sokak hayvanları için mama alıyor.

Boncuk sevimliliği sayesinde hem kendi hem de sokak köpeklerinin karnını doyururken yılbaşı öncesi yılbaşı konsepti ile gelirini ikiye katladı. Arslan "Amacımız farkındalık oluşturmak" dedi.

Mehmet Arslan "Vitrinimin bir kısmını tamamen boncuğa ayırdım ve arkadaşları adına yeniden mama parası toplamaya başladık. Sağ olsun insanlarda bu konulara baya duyarlı. Amacımız toplumsal bir farkındalık oluşturmak. İnsanalar bu canlılarında bizim hayatımızın bir parçası olduğunu bilsinler. Saçma sapan yorumlarda geliyor. Aklımıza farklı şeyler sokmaya çalışanlar oluyor. Ben 3-5 kuruşa kalmış bir insan değilim. Hayvan hakları derneklerinde tanıdıklarım var. Boncuk adına bir sosyal medya sayfası açtım ve kumbaradan çıkan paraları orada canlı şekilde paylaşıyorum. Ne kadar topladığını herkes görüyor ve faturalı bir şekilde mamasını alıp hayvan haklarına gönderiyorum. Onlarda ihtiyaçlı hayvanlara ulaştırıyorlar. Güzel bir sosyal farkındalık oluşturduk ve çoğu insandan tebrik mesajı da alıyoruz" dedi

EVCİL KÖPEK SOKAK HAYVANLARININ KARNINI DOYURDU

Boncuk ile fotoğraf çektiren Nuray Gül, farkındalık projesini desteklediklerini ifade ederek, "Çok güzel bir kampanya bizlerinde katılım sağlaması çok güzel. İnsanların hayvanlara daha duyarlı davranmaları çok önemli. Bende evimde iki tane köpeğe bakıyorum. Onların da bir canlı olduğunu ve ihtiyaçlarının olduğunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Bu soğuk havalarda sokakta ki canlılarımızı unutmayalım. Onlara da destekte bulunalım. Boncuk arkadaşlarının da mama parasını çıkarmaya çalışıyor lütfen destek olalım" diye konuştu.

"KENDİSİ BU SOKAĞIN MASKOTU"

Gökhan Yurtsal ise Boncuğun sokağın maskotu haline geldiğini belirterek, "Boncuğun kumbarasına para attım kendisi bu sokağın maskotu. Kampanyayı yapan arkadaşımızı da tanıyoruz. Kumbarada biriken paralarla mama alıp buralarda ve uzak yerlerde dağıtım yapıyor. Kendisine o konuda kefiliz. İnsanlar gelip gönül rahatlığıyla destek olabilirler. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : sivas köpek boncuk
Fahriye'nin aşkları

Fahriye'nin aşkları
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Oyunculuğa ara vermek yok

Oyunculuğa ara vermek yok
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'
Baba acısı ev değiştirtti

Baba acısı ev değiştirtti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX