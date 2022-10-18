Can dostlara 3 haftalık ‘koruyucu' aranıyor
Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü, 'sokakta yaralanmış ve tedavi edilmiş kedi, köpeklere geçici yuva aranan' bir kampanya başlattı.
Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü, 'sokakta yaralanmış ve tedavi edilmiş kedi, köpeklere geçici yuva aranan' bir kampanya başlattı. Özellikle ortopedik operasyon görmüş sokak hayvanlarının iyileşme sürecinin daha iyi tamamlanması için başlatılan kampanyada, koruyucu aileler 3 hafta boyunca can dostları misafir edecek.
Belediye tarafından mama desteğinin de sağlanacağı kedi ve köpeklere aileler isterse kalıcı da sahiplenebilecek.
- İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
- Acı ve bulanıklık hissetti, gözünden 23 lens çıktı
- İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü
- Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş
- Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek Elazığ'da görüntülendi
- Kapadokya'da balon kazası!