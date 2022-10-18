Can dostlara 3 haftalık ‘koruyucu' aranıyor

Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü, 'sokakta yaralanmış ve tedavi edilmiş kedi, köpeklere geçici yuva aranan' bir kampanya başlattı. Özellikle ortopedik operasyon görmüş sokak hayvanlarının iyileşme sürecinin daha iyi tamamlanması için başlatılan kampanyada, koruyucu aileler 3 hafta boyunca can dostları misafir edecek.



Belediye tarafından mama desteğinin de sağlanacağı kedi ve köpeklere aileler isterse kalıcı da sahiplenebilecek.