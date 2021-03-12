Can dostlar uğruna cefa

Kışları Kastamonu merkezdeki evinde, yazları da Yukarı Kuyucak Köyü'nde geçiren, Murat Sancaktaroğlu, yalnız yaşamasına ve soğuk havaya rağmen, köpek yavrularına bakmak için köyde kalmayı tercih etti. Dere yatağında bitkin halde bir sokak köpeği ve 6 yavrusunu bulduğunu ikisinin öldüğünü anlatan Murat Amca, 'Onlara bakıp, yaşatmayı kendime görev bildim' dedi.

GÜVENLİKLERİNİ SAĞLADI



Murat Amca, "Bu yavrulara bakacak kimse yok diye köyde kaldım. Ormandan kurt, domuz geliyor. Kurt öldürür, domuz biçer. Güvende olmaları için depo var oraya alıyorum" diye konuştu. Köpeklere emekli maaşıyla baktığını anlatan Murat Amca şunları söyledi: "Ekmek, kemik, tavuk ciğeri alıyorum. Bunlar bana, ben bunlara ses oluyorum, onlarla çok mutluyum."

Bebek gibi baktığı köpekler sayesinde çok mutlu olduğunu, yalnızlığını unuttuğunu anlatan Murat Sancaktaroğlu, "Hepsine bir isim verdim. Cimbiri, Fıstık, Maske, Ala, annelerinin adı Lesi" dedi.