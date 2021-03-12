  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5638
  • Euro
    9,0431
  • Altın
    418,0400
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Putin, Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştü
Yunanistan, İsrail'den İHA kiralayacak
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek
Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, bölge ülkelerinin yararınadır
Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
Mısır'la ilk diplomatik temas... 'Daha ileri düzeye de taşırız'
Aşı etkili oldu mu?
İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği olacak mı?
10 sene sonra ışınlanıyoruz
Kar üstünde cirit dersi
Hayalindeki park bahçesine geldi
10 yaşında ticarete atıldı
Müze gibi ev
Müze gibi ev
Online tiyatroya devam
Acilen aşı olmak istiyor
'Camdaki Kız' gerçek oldu
Hayali ressam Karan
Kedilere ABD'den talip çıktı
Hande'den acil durum kaçışı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı
Ecem Cannes yolcusu
12 Mart 2021 Cuma 18:26:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 18:26:00

Can dostlar uğruna cefa

ABONE OL

66 yaşındaki Murat Amca, köyündeki köpek yavrularının hayatta kalması için kışı çetin şartlarına rağmen köyde geçiriyor. Emekli maaşıyla köpeklerin karnını doyuran Murat Amca, onlar için odun taşıyıp soba yakıyor.

Kışları Kastamonu merkezdeki evinde, yazları da Yukarı Kuyucak Köyü'nde geçiren, Murat Sancaktaroğlu, yalnız yaşamasına ve soğuk havaya rağmen, köpek yavrularına bakmak için köyde kalmayı tercih etti. Dere yatağında bitkin halde bir sokak köpeği ve 6 yavrusunu bulduğunu ikisinin öldüğünü anlatan Murat Amca, 'Onlara bakıp, yaşatmayı kendime görev bildim' dedi.

GÜVENLİKLERİNİ SAĞLADI

Murat Amca, "Bu yavrulara bakacak kimse yok diye köyde kaldım. Ormandan kurt, domuz geliyor. Kurt öldürür, domuz biçer. Güvende olmaları için depo var oraya alıyorum" diye konuştu. Köpeklere emekli maaşıyla baktığını anlatan Murat Amca şunları söyledi: "Ekmek, kemik, tavuk ciğeri alıyorum. Bunlar bana, ben bunlara ses oluyorum, onlarla çok mutluyum."

Bebek gibi baktığı köpekler sayesinde çok mutlu olduğunu, yalnızlığını unuttuğunu anlatan Murat Sancaktaroğlu, "Hepsine bir isim verdim. Cimbiri, Fıstık, Maske, Ala, annelerinin adı Lesi" dedi.

Etiketler : kastamonu köpek yaşam
Resimli terapi

Resimli terapi
Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti

Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti
Denetimli serbest

Denetimli serbest
Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı

Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı
Amerika'da Türk imzası

Amerika'da Türk imzası
Usta oyuncuya veda

Usta oyuncuya veda
Dizi davul gibi şişti

Dizi davul gibi şişti
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!

Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER