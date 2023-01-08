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08 Ocak 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 16:30:00

Can dostlar terzinin yolunu gözlüyor

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Afyonkarahisar'da terzilik yapan Yusuf Ayköse, yıllardır dükkanının önüne gelen sahipsiz hayvanları besliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde terzilik yapan Yusuf Ayköse, yıllardır dükkanının önüne gelen sahipsiz hayvanları besliyor. Cuma Mahallesi'nde terzilik yapan 43 yaşındaki Ayköse, can dostlar için iş yerinin önüne mama, yemek artığı ve su bırakıyor. Zamanla bu duruma alışan hayvanlar, bazen kapının önünde Ayköse'nin iş yerini açmasını bekliyor.

Etiketler : afyonkarahisar can dost sahipsiz hayvan terzi
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