Can dostlar korkunun da kokusunu alıyor

Queen's Üniversitesinden Clara Wilson tarafından yürütülen araştırmada, stresin insan nefesinde ve terinde sebep olduğu değişikliklerin köpekler tarafından yüzde 93,75 doğru algılandığı bulgusuna ulaşıldı. Araştırmacıların, köpeklerin olağanüstü koku alma duyusu, insanlarla yakın evcilleşme geçmişlerinin yanı sıra insanların anksiyete, panik atak ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik durumlarını desteklemek için kullanımları göz önüne alındığında köpeklerin tepki vermek için sahiplerindeki kimyasal sinyalleri algılayıp algılamadığını merak ettikleri belirtildi.

