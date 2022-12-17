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17 Aralık 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 18:30:00

Can dostlar iyileşip eğitim alıyor

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Bilecik'te barınaktaki sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor.

Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor. Osmaneli ilçesinde kurulan hayvan hastanesinde rehabilite edilerek eğitim verilen sahipsiz hayvanlardan bazıları doğal ortamına bırakılıyor, kimileri ise sahiplendiriliyor.

Etiketler : bilecik can dost barınak eğitim
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