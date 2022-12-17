Can dostlar iyileşip eğitim alıyor
Bilecik'te barınaktaki sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor.
Bilecik'teki barınakta iyileştirilen sahipsiz hayvanlar eğitim verilmeden doğaya bırakılmıyor. Osmaneli ilçesinde kurulan hayvan hastanesinde rehabilite edilerek eğitim verilen sahipsiz hayvanlardan bazıları doğal ortamına bırakılıyor, kimileri ise sahiplendiriliyor.
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