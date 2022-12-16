Can dostlar için yemek topluyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hızırfakı Mahallesi'nin muhtarı Ali Gürel, lokantalardan artan yemek ve ekmekleri sokak hayvanları için topluyor. Topladığı yemekleri her gün aynı saatte hayvanlara veren Gürel, "Bunu kendime görev edindim. Mutluyum, onlar da beni görünce mutlu oluyor" dedi.

