Can dostlar için ilk yardım dersi

Hayvanseverler, evde ya da sokakta yaşayan "can dostlar"ın karşılaştıkları acil durumlarda yapılması gerekenleri, İstanbul Ümraniye Belediyesinin ilk yardım kursunda, veteriner hekimlerce verilen derslerde uygulamalı olarak öğreniyor.



Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren hallerde, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde uygulanan ilk yardım, insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de önem taşıyor.