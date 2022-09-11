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11 Eylül 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 17:00:00

Can dostlar için ilk yardım dersi

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Hayvanseverler, evde ya da sokakta yaşayan "can dostlar"ın karşılaştıkları acil durumlarda yapılması gerekenleri, İstanbul Ümraniye Belediyesinin ilk yardım kursunda, veteriner hekimlerce verilen derslerde uygulamalı olarak öğreniyor.

Hayvanseverler, evde ya da sokakta yaşayan "can dostlar"ın karşılaştıkları acil durumlarda yapılması gerekenleri, İstanbul Ümraniye Belediyesinin ilk yardım kursunda, veteriner hekimlerce verilen derslerde uygulamalı olarak öğreniyor.

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren hallerde, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde uygulanan ilk yardım, insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de önem taşıyor.

Etiketler : Can dostlar için ilk yardım dersi Hayvanseverler can dostlar
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