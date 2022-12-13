Can dost rehber

Görme engelli bireylere her ortamda eşlik edebilen, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan rehber köpekler, sahiplerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta dolaşmalarına katkı sağlıyor.



Görme engelli müzisyen Kemal Görey Beydağı, "Bulut sayesinde, benim için bu sorun hayal edilemeyecek ölçüde azaldı. Bir yer kötü tasarlanmış olabilir ama Bulut oradaki problemi görüp, benim için en güvenli yolu kendi seçebiliyor" dedi.