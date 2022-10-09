Can dost için Çekçe öğrendi

Denizli'de geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Çekyalı çiftin köpeği Ringo'nun bakımını kazaya müdahale eden hemşire üstlendi. Denizli Devlet Hastanesi'nde ambulans hemşiresi olarak çalışan Emine Kaplan, 29 Eylül'den bu yana baktığı Ringo adlı köpekle anlaşabilmek için de Çekçe "otur, kalk, gel ve git" gibi komutlar da öğrendi. Kaplan, "Ringo da geldiğinden beri az da olsa Türkçe öğrendi" dedi.

