Çamlıhemşin'de yaylada kaybolan 5 turist bulundu
Kaynak: AA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan 5 kişi bulundu.
Kale köyüne bağlı Çiçekli Yaylası'na gezmeye giden Ramazan Şimşek, Doğukan Civelek, İsmail Hakkı Turan, Recep Eyüpoğlu ve Berkay Aksoy, bir süre sonra aniden bastıran sis sebebiyle kayboldu.
Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayan grup, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat arazide yaptıkları çalışma sonucu gruba ulaştı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kişi, ilçe merkezine döndü.
- 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ilahiyat fakültesi için ikinci kez DGS'ye girdi
- Çamlıhemşin'de yaylada kaybolan 5 turist bulundu
- Sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı
- Şehit polis memuru Alp Efe Bekit'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi
- Şırnak'ta help sendromlu vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
- Tayvanlı Ta-wei Lui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu