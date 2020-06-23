Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklamasını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vakit namazlarıyla ilgili bilgi verdi.
Erbaş, paylaşımında, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" sözlerini kullandı.
Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 23, 2020
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