Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vakit namazlarıyla ilgili bilgi verdi.

Erbaş, paylaşımında, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" sözlerini kullandı.