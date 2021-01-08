Camide matematik dersi

Bingöl'ün Genç İlçesi’nde, 3 üniversite mezunu olan imam Ahmet Çelik (28), namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor. 2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandıktan sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ön Lisans Bölümü'nde de eğitim almaya başlayan Çelik, Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı'nı da bitirdi.

KURAN-I KERİM EĞİTİMİ DE VERİYOR

Ahmet Çelik, 3 yıl önce Genç ilçesi Servi beldesi Tarlabaşı köyüne cami imamı olarak atandı. Namaz sonrası kalan vakitlerinde gençlere camide Kur'an-ı Kerim öğreten Çelik sonrasında da matematik dersi veriyor. Öğrencilere takıldıkları başka derslerde de yardımcı olduğunu söyleyen Çelik, “Amacım çocukların hem manevi hem de okul gelişimlerine katkı sağlamak” dedi.

Öğrenciler ve köy halkı ile daha iyi iletişim kurabilmek için Zazaca öğrenen Ahmet Çelik, "Hem dil öğrenmiş oldum, hem de onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum" diye konuştu.