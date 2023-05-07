Cami minaresine yıldırım düştü
Bilecik'in Tongurlar Köyü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü Caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin üst kısmı yıkılırken, beton parçalar mabedin çatısına düştü. Namaz vakti olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, cami içinde de büyük hasar meydana geldi.
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