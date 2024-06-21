O leke tek hamlede çıkıyor!

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21 Haziran 2024 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 17:30:00

Çamaşır suyu lekesi tek hamlede çıkıyor! Keşke daha önce öğrenseydim dedirtiyor

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Çamaşır suyu lekesi birçok insanı rahatsız eder. Çünkü kötü bir görüntü oluşturur. Bu nedenle pek çok insan tarafından, ''Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkartılır?'' sorusu araştırılabiliyor. Bu noktada söz konusu lekeyi adeta tek hamlede çıkartabilen bir yöntem bulunuyor. Üstelik, ''keşke daha önce öğrenseydim'' bile dedirtebiliyor. Detaylar haberimizde…

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkartılır? sorusu pek çok insan tarafından araştırılıyor. Çünkü bu sorun ortaya çıktığında kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir yöntem, ''keşke daha önce öğrenseydim'' bile dedirtebiliyor. Zira söz konusu lekeyi adeta tek hamlede çıkartabiliyor.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ ADETA TEK HAMLEDE ÇIKIYOR

Çamaşır suyu lekesi inatçı lekeler arasında gösterilebiliyor. Bu nedenle, ''Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkartılır?'' sorusu merak edilebiliyor. Nitekim çamaşır suyu lekesini adeta tek hamlede çıkartabilen yöntemlerden biri, 1 bardak suya 1 yemek kaşığı sirke eklenmesi ile gerçekleşiyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

· Çamaşır suyu lekesi beyaz kıyafetlerde oluştuğunda, 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı sirke karıştırılır.

· Ardından elde edilen karışım temiz ve nemli bir beze sürülür.

· Devamında çamaşır lekesinin oluştuğu bölge temizlenir.

· Bu sayede çamaşır suyu lekesinin çıktığı görülebilir.

Not: Kıyafetlerin üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle yukarıdaki çamaşır suyu lekesini temizleme yöntemi, mevcut kıyafete zarar verebilecek nitelikteyse uygulanması önerilmez.

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