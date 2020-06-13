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13 Haziran 2020 Cumartesi 14:16:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 14:17:00

Çamaşır makinesi atmıştı, bu kez de beton parçaları atıp balyozla saldırdı

Kaynak: IHA

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İzmir'de daha önce evinin önüne araç park edilmesine kızdığı için aracın üstüne boya döküp ardından çamaşır makinesi atan kişi, bu kez de başka bir araca “Gök taşı düşüyor” diye bağırdıktan sonra çatıdan beton parçaları attı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz gece yaşanan olayda, iş yerine ait aracın üzerine beton parçaları atıldığını haber alan İsmail Aydın hemen aracının bulunduğu yere gitti. Aracının üzerine beton parçalarını düştüğünü ve aracın tavan ve ön camında büyük hasar meydana geldiğini gören Aydın yaşadığı kısa süreli şokun ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelmesinin ardından ruh sağlığı bozuk olduğu iddia edilen E.Y.’nin, çatıda bulduğu beton parçalarını “Gök taşı düşüyor” diye bağırdıktan sonra aracının üzerine attığını öğrenen İsmail Aydın, E.Y.’den şikayetçi oldu.

“GÖK TAŞI DÜŞÜYOR DİYE BAĞIRMIŞ”

Aynı kişinin 2017’nin Ocak ayında da bir aracın üzerine boya döktükten sonra çamaşır makinesi attığını öğrendiğini söyleyen İsmail Aydın, “İş yerinde çalışan arkadaş akşamüstü arabayı buraya bırakmıştı. O evde oturan birisi sinirlenip beton parçalarını aracın üzerine atmış. Polis çağırıp rapor tuttuk şikayetçi olduk. Gündüz tekrar telefon geldi. Bu kez de inip balyozla arabanın camını ve farlarını kırmış. ‘Gök taşı düşüyor’ diye bağırmış sonra betonları çatıdan aracın üzerine atmış” dedi.

Araçta 10 bin liralık bir masraf meydana geldiğini ifade eden Aydın, “Bu süreçte işe de gidemiyoruz tabi, oradan da zarardayız. Ailesini de aradık ama sahip çıkmadıklarını söylediler. Biz de dava açacağız” şeklinde konuştu.

“O ARAÇ BİZİM EKMEK TEKNEMİZ”

Aracı olay yerine park ettikten sonra evine gittiğini ve tekrar geldiğinde arabada büyük hasar olduğunu söyleyen Kadir Çınar ise “Araba pert olmuş üzerine beton kalıbı atılmış. Bu araç bizim ekmek teknemiz, onunla işe gidip geliyoruz. Ne özür dileyen oldu ne olaya sahip çıkan oldu” dedi.

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