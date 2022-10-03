Çalıkuşu'nun Ferideleri Avrupa'ya açılıyor

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını yazdığı ve romanın kahramanı Feride'nin, köydeki adıyla Feride Hala'nın yaşadığı yer olan Bursa'daki Zeyniler köyü, yöresel lezzetleri ile de yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Mahalleye gelen misafirleri, adını Çalıkuşu'ndan alan Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarının işlettiği meydandaki taş konak karşılıyor.

2 katlı bina organik lezzetleri ile misafirlerini ağırlarken, kooperatifin ortakları hemen binanın yanında bulunan alanda, şarkı ve türküler eşliğinde sofraları süsleyen o lezzetleri üretiyor. Zeyniler kadınlarının ürettiği organik ürünler artık Avrupa sofralarına da lezzet katacak. Kooperatif üyeleri, Almanya'ya menemenlik sos ile domatesli acı biberli sosun ihracatına hazırlanıyor.