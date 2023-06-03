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03 Haziran 2023 Cumartesi 10:53:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 10:53:00

Çalı Gölü'nde kuş türü zenginliği

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Çalı Gölü, 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor.

Kars'ta Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çalı Gölü, 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor. Genelde Afrika'dan Rusya'ya göçen türlerin kullandığı rota üzerinde bulunan göl, bu yönüyle kuş gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Akademisyen ve gönüllülerin yaptığı son gözlemde kumru ve küçük kumru kuşlarının kayıt altına alınmasıyla gölde 183 olan tür sayısı 185'e yükseldi.

Etiketler : çalı gölü kuş türü kars sulak alan
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